выведите формулу кристаллогидрата нитрата марганца (2), если при обезвоживании 2,87 г кристаллогидрата получено 1,79 г безводной соли

Химия
выведите формулу кристаллогидрата нитрата марганца (2), если при обезвоживании 2,87 г кристаллогидрата получено 1,79 г безводной соли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Найдем массу 1 моль кристаллогидрата: При обезвоживании 2,87 г кристаллогидрата получается 1,79 г Mn(NO3)2, а при  --  //  --           х г______________________________179 г, откуда х=2,87*179/1,79=287 г  2. Воспользуемся формулой по определению относительной молекулярной формулы: [latex]Mr(Mn(NO_3)_2\cdot{nH_2O})=Ar(Mn)+2Ar(N)+6Ar(O)+18n\\287=55+2\cdot{14}+6\cdot{16}+18n\\287=179+18n\\18n=287-179\\18n=108\\n=6[/latex] Т.е. в кристаллогидрате на одну молекулу нитрата приходится 6 молекул воды,значит формула его - [latex]Mn(NO_3)_2\cdot{6H_2O}[/latex] 
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