Написати невеличку казку про двох розбишак або хвальків

Гость: Гость:

Два розбишаки Сьогодні до нас у клас прийшов новий хлопчик.Він був такий розбишака що не можливо було його зупинити.То він на парту залізе то на уроці математики буде ставити усим під ніжку. На наступний день його мама нам говорить - Не лізте до мого сина. Неначе нам до нього було діло. Перед своею мамою він добрий а тільки на хвилинку вона кудись відійде...то почнеться.Якось він привів свого братика.Він був ще маленький.А вже як свій брат розбишака...а який він був хвалько!То це не можна собі й уявити. Коли того хлопчика відрахували з нашої школи ...йому стало сумно.А чому хто не попитае...ніхто і відповідь не знає.