Машина прошла 1участок пути за три часа а второй за два часа. Длинна обеих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке , если скорость на втором участке была на 8,5км больше чем на первом?
Математика
Машина прошла 1участок пути за три часа а второй за два часа. Длинна обеих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке , если скорость на втором участке была на 8,5км больше чем на первом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-скорость на первом участке х+8,5-скорость на втором участке 3х+2(х+8,5)=267 3х+2х+17=267 5х=250 х=50км/ч-скорость на первом участке 50+8,5=58,5км/ч-скорость на втором участке
Гость:
пусть скорость машины на первом участке равна х км\час, тогда на втором скорость машины равна х+8.5 км\ч, первый участок равен 3х км, а второй 2(х+8.5)=2х+17, весь путь равен 3х+2х+17=5х+17 по условию задачи составляем уравнение 5х+17=267 5х=267-17 5х=250 х=250:5 х=50 х+8.5=58.5 ответ: 50 км\ч, 58.5 км\ч
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