Машина прошла 1участок пути за три часа а второй за два часа. Длинна обеих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке , если скорость на втором участке была на 8,5км больше чем на первом?

Математика

Машина прошла 1участок пути за три часа а второй за два часа. Длинна обеих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке , если скорость на втором участке была на 8,5км больше чем на первом?

Автор: Гость