Меньшая сторона параллелограмма равна 10, а длины его высот относятся как 5:7. Найти длину другой стороны параллелограмма.

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Площадь паралелограмма равна произведению его стороны на высоту провдеенную к ней S=a*h(a)=b*h(b) a:b=h(b):h(a) против меньшей стороны лежит большая высота a=10, h(b):h(a)=5:7 b=a:(h(a):h(b)) b=10:(5:7)=10:5*7=14 ответ: 14