Меньшая сторона параллелограмма равна 10, а длины его высот относятся как 5:7. Найти длину другой стороны параллелограмма.
Геометрия
Меньшая сторона параллелограмма равна 10, а длины его высот относятся как 5:7. Найти длину другой стороны параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь паралелограмма равна произведению его стороны на высоту провдеенную к ней S=a*h(a)=b*h(b) a:b=h(b):h(a) против меньшей стороны лежит большая высота a=10, h(b):h(a)=5:7 b=a:(h(a):h(b)) b=10:(5:7)=10:5*7=14 ответ: 14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего540 растений пр этом шиповника было в 2 раза больше чем елей. Сколько посадили растений каждого ...
Математика
Машина прошла 1участок пути за три часа а второй за два часа. Длинна обеих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на каждом участке ,...
Математика
Прямоугольное дно бассейна,в котором плавают по утрам Витя и его друзья,сложено из 4 равных треугольных плит площадью 15 кв.метров каждая.Длина бас...