подскажите пожалуйста произведение габита мусрепова өлімді жеңген ана переведенное с произведения горького. как называется произведение горького?
Право
подскажите пожалуйста произведение габита мусрепова өлімді жеңген ана переведенное с произведения горького. как называется произведение горького?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
произведение Горького "Легенда о Тимурлане"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
помогите за седня решить!хотя б одно задание! 1. HCLO3+FeSO4+H2SO4=HCL+ ... + ... Определить окислитель и восстановитель. 2. к 196,7 мл 20%-ного ...
Физика
Геометрия
Меньшая сторона параллелограмма равна 10, а длины его высот относятся как 5:7. Найти длину другой стороны параллелограмма.
Математика
вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего540 растений пр этом шиповника было в 2 раза больше чем елей. Сколько посадили растений каждого ...