подскажите пожалуйста произведение габита мусрепова өлімді жеңген ана переведенное с произведения горького. как называется произведение горького?

Право

подскажите пожалуйста произведение габита мусрепова өлімді жеңген ана переведенное с произведения горького. как называется произведение горького?

Автор: Гость