подскажите пожалуйста произведение габита мусрепова өлімді жеңген ана переведенное с произведения горького. как называется произведение горького?

Право
подскажите пожалуйста произведение габита мусрепова өлімді жеңген ана переведенное с произведения горького. как называется произведение горького?
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Гость:
произведение Горького "Легенда о Тимурлане"
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