tg(pi/3-x)=1 найдите корни уравнения принадлежащие отрезку [-pi;2pi] 

Алгебра
tg(pi/3-x)=1 найдите корни уравнения принадлежащие отрезку [-pi;2pi] 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tg(pi/3-x)=1 pi/3-x=pi/4+pi*k, k є Z -x=pi/4-pi/3+pi*k, k є Z -x=-pi/12+pi*k, k є Z x=p/12+pi*k, k  є Z   корни что принадлежат отрезку [-pi;2pi] : -11pi/12; pi/12; 13/12pi
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