итоги деятельности сперанского
Обществознание
итоги деятельности сперанского
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Итог:Он помог России создать более мощную экономику и модернизировать её создав некоторые отрасли которые занимались этим.Создавание мощных инфраструктур в экономике и привлечение инвесторов в поддержку русской экономики в частности.
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