Найдите и исправьте ошибки в предложениях. Определите тип ошибки и объясните, в чем она заключается. а). Художник увидел то, чего желал, чего смутно надеялся увидеть. б). Эти молодые, некрасивые березки стоят у дороги, отражая ...
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Найдите и исправьте ошибки в предложениях. Определите тип ошибки и объясните, в чем она заключается. а). Художник увидел то, чего желал, чего смутно надеялся увидеть. б). Эти молодые, некрасивые березки стоят у дороги, отражая тень в луже. в). Имелись также слухи о том, что Иван Сусанин из здешних мест.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Художник увидел то,что желал,что смутно надеялся увидеть.(Неверное употребление союза.Грамматическая ошибка.) Эти молодые некрасивые берёзки, стоя у дороги,отражаются в луже.(Смысловая ошибка:лишнее слово.) Имелись также слухи о том,что Иван Сусанин-уроженец здешних мест.(Смысловая ошибка.Неточная информация.)
Гость:
1) не чего а что 2)стоя 3)Иван Сусанин-уроженец
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