Найдите и исправьте ошибки в предложениях. Определите тип ошибки и объясните, в чем она заключается. а). Художник увидел то, чего желал, чего смутно надеялся увидеть. б). Эти молодые, некрасивые березки стоят у дороги, отражая ...

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Найдите и исправьте ошибки в предложениях. Определите тип ошибки и объясните, в чем она заключается. а). Художник увидел то, чего желал, чего смутно надеялся увидеть. б). Эти молодые, некрасивые березки стоят у дороги, отражая тень в луже. в). Имелись также слухи о том, что Иван Сусанин из здешних мест.

Автор: Гость