CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O в ионном виде пожалуйста помогите
Химия
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O в ионном виде пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O CaCO3 + 2H+ + 2Cl- = Ca2+ + 2Cl- + CO2 + H2O CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2 + H2O
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