напишите сочинение 10 предложений мой любимый телеканал на казахском

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напишите сочинение 10 предложений мой любимый телеканал на казахском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый телеканал стс.Потому что там всегда идут замечательные мультики и веселые передачи для маленьких и больших.Я очень люблю смотреть этот канал и вам посоветую....(кратко, но зато понятно)
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