дом имеет прямоугольную форму. Длина дома 12м а ширина на 2 м 50 см меньше. Треть площади занимают хозяйственные помещения а остальное - жилые комнаты. Во сколько раз больше площадь жилых помещений?
Математика
дом имеет прямоугольную форму. Длина дома 12м а ширина на 2 м 50 см меньше. Треть площади занимают хозяйственные помещения а остальное - жилые комнаты. Во сколько раз больше площадь жилых помещений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-2,5=9,5м-ширина 12*9,5=114кв.м-плошадь 114/3=38кв.м-хоз. помещения 114-38=76кв.м-жилые комнаты 76/38=2раза
Гость:
1) 12 -2м 50 см =9 м 50 см ширина 2) 12 м х 9м 50 см =114 кв м вся площадь 3)114 : 3 = 38 кв м площадь хоз.помещений 4)114 - 38 = 76 кв.м площадь жилых помещений 5)76: 38 = в 2 раза больше площадь жилых помещений,чем площадь хоз.помещений.
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