дом имеет прямоугольную форму. Длина дома 12м а ширина на 2 м 50 см меньше. Треть площади занимают хозяйственные помещения а остальное - жилые комнаты. Во сколько раз больше площадь жилых помещений?

Математика

дом имеет прямоугольную форму. Длина дома 12м а ширина на 2 м 50 см меньше. Треть площади занимают хозяйственные помещения а остальное - жилые комнаты. Во сколько раз больше площадь жилых помещений?

Автор: Гость