в правильном шестиугольнике наибольшее расстояние между противоположными вершинами равно 14 см. Вычислите площадь шестиугольника.?
Геометрия
в правильном шестиугольнике наибольшее расстояние между противоположными вершинами равно 14 см. Вычислите площадь шестиугольника.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диаметр равен 14 см R = 7, R = a = 7 (сторона данного шестиугольника) S = 3/2a^2 корень из 3 = 3/2 (49) корень из 3 = 147/2 корень из 3
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