  На встрече собрались все участники двух туристских походов. Некоторые из них были в обоих походах, некоторые только в одном из них. В первом походе было 60% мужчин, во втором – 75%. Докажите, что на встречу пришло не меньше м...

Математика
  На встрече собрались все участники двух туристских походов. Некоторые из них были в обоих походах, некоторые только в одном из них. В первом походе было 60% мужчин, во втором – 75%. Докажите, что на встречу пришло не меньше мужчин, чем женщин.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все мужчины участвовали в обоих походах  женщины только в одном мужчин придёт на встречу больше т.к. 60% это больше, чем 40% женщин и  75% это больше, чем 25 % женщин. 
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