На встрече собрались все участники двух туристских походов. Некоторые из них были в обоих походах, некоторые только в одном из них. В первом походе было 60% мужчин, во втором – 75%. Докажите, что на встречу пришло не меньше м...
Математика
На встрече собрались все участники двух туристских походов. Некоторые из них были в обоих походах, некоторые только в одном из них. В первом походе было 60% мужчин, во втором – 75%. Докажите, что на встречу пришло не меньше мужчин, чем женщин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все мужчины участвовали в обоих походах женщины только в одном мужчин придёт на встречу больше т.к. 60% это больше, чем 40% женщин и 75% это больше, чем 25 % женщин.
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