На встрече собрались все участники двух туристских походов. Некоторые из них были в обоих походах, некоторые только в одном из них. В первом походе было 60% мужчин, во втором – 75%. Докажите, что на встречу пришло не меньше м...

Математика

На встрече собрались все участники двух туристских походов. Некоторые из них были в обоих походах, некоторые только в одном из них. В первом походе было 60% мужчин, во втором – 75%. Докажите, что на встречу пришло не меньше мужчин, чем женщин.

Автор: Гость