Длинна прямоугольника 6 см . кокова длинна другой стороны чтоб периметр прямоугол??ника был меньше периметра квадрата со стороной 4 см

Математика
Длинна прямоугольника 6 см . кокова длинна другой стороны чтоб периметр прямоугол??ника был меньше периметра квадрата со стороной 4 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только не длина, а ширина, может быть только 1 см. Периметр квадрата со стороной 4 см - 16 см. Берём 1 см за ширину нашего прямоугольника: 6*2+1*2=12+2=14 см. Ответ: ширина должна быть 1 см.
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