Длины двух рек относятся как 7:8 при этом одна из них длиннее другой на 15 км. Найти д??ину большей реки
Математика
Длины двух рек относятся как 7:8 при этом одна из них длиннее другой на 15 км. Найти д??ину большей реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом отношении больше число 8. Следовательно, 8*15=120 км.
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