Длины двух рек относятся как 7:8 при этом одна из них длиннее другой на 15 км. Найти д??ину большей реки

Математика

Длины двух рек относятся как 7:8 при этом одна из них длиннее другой на 15 км. Найти д??ину большей реки

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