Доберіть до поданих фразеологізмів по одному антонімічному. Тримати язика за зу??ами. Дерти кирпу. Як вареник у маслі. Хоч греблю гати. Підібгати хвоста.

Українська мова

Доберіть до поданих фразеологізмів по одному антонімічному. Тримати язика за зу??ами. Дерти кирпу. Як вареник у маслі. Хоч греблю гати. Підібгати хвоста.

Автор: Гость