Доберіть до поданих фразеологізмів по одному антонімічному. Тримати язика за зу??ами. Дерти кирпу. Як вареник у маслі. Хоч греблю гати. Підібгати хвоста.

Українська мова
Доберіть до поданих фразеологізмів по одному антонімічному. Тримати язика за зу??ами. Дерти кирпу. Як вареник у маслі. Хоч греблю гати. Підібгати хвоста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоти язиком – Тримати язик за зубами. Голова не половою набита - Дерти кирпу. Годувати злидні - Як ареник у маслі. Як кіт наплакав - Хоч греблю гати. Триматися гоголем - Підібгати хвоста
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