Добрый день всем! Помогите подготовить рассказ о том как я провел выходные для 2 класса!

Гость: Гость:

Ну вот вам мой рассказ. Мои выходные прошли хорошо. Гуляла по городу, была в парке аттракционов, в кино. Особенно понравилось гулять по Невскому проспекту. После кино я и мой брат зашли в кафе. Мне очень понравились мои выходные.