Добрый день всем! Помогите подготовить рассказ о том как я провел выходные для 2 класса!
Окружающий мир
Добрый день всем! Помогите подготовить рассказ о том как я провел выходные для 2 класса!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот вам мой рассказ. Мои выходные прошли хорошо. Гуляла по городу, была в парке аттракционов, в кино. Особенно понравилось гулять по Невскому проспекту. После кино я и мой брат зашли в кафе. Мне очень понравились мои выходные.
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