Добрый вечер,вопрос таков:Начальная форма имени существительного-это форма ... (че??о) Заранее спасибо!
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Добрый вечер,вопрос таков:Начальная форма имени существительного-это форма ... (че??о) Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Ед. Числа, Имменительный Падеж
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