Решите пожалуйста уравнение: 24*(x-7)=0 надо очень срочно!
Математика
Решите пожалуйста уравнение: 24*(x-7)=0 надо очень срочно!
Ответ(ы):
Гость:
27(х-7)=0, 27х-189=0, 27х=189, х=7
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