Догадайся и напиши чьи это вещи

Гость: Гость:

Всё просто: на картинке изображенны люди и предметы над ними. Нужно догадаться кому из них пренадлежит тот или иной предмет. Делать это нужно по образцу который написан наверху): Tinny,s letter-пишите имя персонажа (незабудьте как наверху после имени поставить запятую наверху и букву s) и название предмета который ему пренадлежит. Примечание: название персонажей наверное идёт как главная команда в вашем учебнике, поэтому я не знаю их имён. Название предметов вы должны были узнать на уроке или же воспользоваться переводчиком.