Ноль целых отнять сто двадцать целых три десятых сколько будет? минус двенадцать ??тнять скобка открывается минус семь целых три восьмых скобки закрываются сколько будет? восемь минух икс ровно минус пятнадцать целых пять девя...
Математика
Ноль целых отнять сто двадцать целых три десятых сколько будет? минус двенадцать ??тнять скобка открывается минус семь целых три восьмых скобки закрываются сколько будет? восемь минух икс ровно минус пятнадцать целых пять девятых решите пожа уровнеие это и примеры которые я написала!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) -120 целых 3/10 2) -12-(-7 3/8)= - 12 +7 3/8 = -12 + 59/3 = -36/3 + 59/3 = 23/3
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