Докажите что если а больше b то а)а +5 больше b+3 Б) 1-а меньше 2-b
Алгебра
Докажите что если а больше b то а)а +5 больше b+3 Б) 1-а меньше 2-b
Ответ(ы):
Гость:
Если подставить любые числа, которые подходят под условие, что a>b, то можно доказать эти неравенства Например: a=3 b=1 а) 3+5=8>1+3=4 б)1-3=-2<2-1=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мама купила 10 м. ткани и сшила платье и сарафан сколько ткани у неё осталось если н?? платье пошло 3м 20см а на сарафан понадобилось 2м. 70см? зап...
Английский язык
Составьте предложение: like, morning, little, not, Mary, the, does, milk, in. Заранее огромное спасибо!
Русский язык
Помогите❗ Срочно❗ Задание 7. Определите, к каким частям речи относятся слова с числовым значением. Пятерка, пятерня, пятак, пятиэтажный, пятый...
Литература