Докажите, что рильеф земли изменяется

Гость: Гость:

Во первых: Движение тектонических плит - смещение материков, образование гор/ущелий. Во вторых: Вымывание осадочных пород, т. к. почти все они растворимы в воде. В третьих: Выветривание - часть горных пород разрушается под действием ветра. В четвертых: Образование осадочных пород их скелетов/останков живых организмов В пятых: Ледники и их перемещения. В шестых: Действия космических тел, которые падают на поверхность нашей планеты. Доказано.