Докажите, что рильеф земли изменяется
География
Докажите, что рильеф земли изменяется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых: Движение тектонических плит - смещение материков, образование гор/ущелий. Во вторых: Вымывание осадочных пород, т. к. почти все они растворимы в воде. В третьих: Выветривание - часть горных пород разрушается под действием ветра. В четвертых: Образование осадочных пород их скелетов/останков живых организмов В пятых: Ледники и их перемещения. В шестых: Действия космических тел, которые падают на поверхность нашей планеты. Доказано.
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