Главная особиность Лишайников как Отдела
Биология
Главная особиность Лишайников как Отдела
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Особенности строения лишайников.Лишайники представляют собой симбиотические организмы, состоящие из гриба и водоросли.2. Они разделяются группы по внешнему строению, делятся слоевища лишайников.Различают три основных типа слоевищ лишайников: накипной (корковый), листоватый и кустистый, между которыми встречаются переходные формы.3. Особенности строения слоевища кустистых лишайников.Это наиболее сложно организованное слоевище. Оно имеет форму столбиков или лент, обычно разветвленных и срастающихся с субстратом только основанием. Вертикальный рост слоевища позволяет ему лучше использовать солнечный свет для фотосинтеза.
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