Докажите, что середины сторон произвольного четырёхугольника являются вершинами параллелограмма.

Геометрия
Докажите, что середины сторон произвольного четырёхугольника являются вершинами параллелограмма.
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