кто знает рассказ "Русалочка" автор которого Ганс Христиан Андерсен  напишите текст какая русалочка!!!за ранее спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Литература
кто знает рассказ "Русалочка" автор которого Ганс Христиан Андерсен  напишите текст какая русалочка!!!за ранее спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русалочка-сказочный персонаж. Русалочка Ганса Христиана Анлерсана была милой, доброй, красивой, скромной. Она обменяла свой хвост на ноги, чтобы быть с любимым, но к сожалению, это ей не удалось. В конце сказки Русалочка погибает.
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