кто знает рассказ "Русалочка" автор которого Ганс Христиан Андерсен  напишите текст какая русалочка!!!за ранее спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Русалочка-сказочный персонаж. Русалочка Ганса Христиана Анлерсана была милой, доброй, красивой, скромной. Она обменяла свой хвост на ноги, чтобы быть с любимым, но к сожалению, это ей не удалось. В конце сказки Русалочка погибает.