Характеристика натрия по положению в периодической системе

Положение в периодической системе: натрий находится в 3 периоде, I группе, главной (А) подгруппе. Атомный номер натрия 11, следовательно, заряд атома натрия равен + 11, число электронов 11. Три электронных уровня (равно периоду), на внешнем уровне 1 электрон (равно номеру группы для главных подгрупп).

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Натрий щелочной метал серибристого цвета, находится в 1й группе главной подгруппе, 3й период. Степень окисления +1,значит одновалентен,т.к находится в 1группе, главной подгруппе. Обозначается Na, находится под11 номером, Mr масса равна примерно 23. Под давлением становится прозрачным и красным, как рубин. При комнатной температуре натрий образует кристаллы. на внешнем слое 3 неспаренных электрона