Доклад Минин и Пожарский

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О некоторых исторических личностях принято говорить совместно, объединяя их в единое целое. Герцен и Огарев, Маркс и Энгельс, Минин и Пожарский. Без последней пары немыслима российская история Смутного времени. Беглый монах Гришка Отрепьев явился под именем царевича Дмитрия, став первым русским самозванцем. После убийства Б. Годунова, Федора, его матери и самого Гришки появился второй Лжедмитрий. Страна находилась в глубоком династическом кризисе. Сжигались и разрушались города, в том числе и Москва, процветали преступность и мародерство. Бедственное положение спровоцировало интервенцию поляков и шведов.