Доклад Минин и Пожарский
История
Доклад Минин и Пожарский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О некоторых исторических личностях принято говорить совместно, объединяя их в единое целое. Герцен и Огарев, Маркс и Энгельс, Минин и Пожарский. Без последней пары немыслима российская история Смутного времени. Беглый монах Гришка Отрепьев явился под именем царевича Дмитрия, став первым русским самозванцем. После убийства Б. Годунова, Федора, его матери и самого Гришки появился второй Лжедмитрий. Страна находилась в глубоком династическом кризисе. Сжигались и разрушались города, в том числе и Москва, процветали преступность и мародерство. Бедственное положение спровоцировало интервенцию поляков и шведов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Сосуд с водой имеет форму,изображоную на рисунке.одинаково ли довлениеводы на боковыестенки на уравне AB
Математика
Кіт у чоботях 0.5год біг зі швидкістю 55.4км/год,а потім зняв чоботи і 0.2 год йшов зі швидкістю 4,8км/год. Який шлях подолав Кіт ?