Сосуд с водой имеет форму,изображоную на рисунке.одинаково ли довлениеводы на боковыестенки на уравне AB

Физика

Сосуд с водой имеет форму,изображоную на рисунке.одинаково ли довлениеводы на боковыестенки на уравне AB

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