Сосуд с водой имеет форму,изображоную на рисунке.одинаково ли довлениеводы на боковыестенки на уравне AB

Физика
Сосуд с водой имеет форму,изображоную на рисунке.одинаково ли довлениеводы на боковыестенки на уравне AB
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Гость:
Да так давление не зависит от площади
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