Доклад о яблоне ну это же растение

Биология
Доклад о яблоне ну это же растение
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Ответ(ы):
Гость:
Яблоко- плод яблони, который употребляется в пищу в свежем виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Считается, что родиной яблони является Центральная Азия. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя. На сегодняшний день существует множество сортов этого вида яблони, произрастающих в различных климатических условиях. . Ещё яблоко является логотипом фирмы эпл. Ещё яблоко имеет значение Например Ньютон. Белоснежка ( её отравили яблоком),
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