Доклад о Питере при Екатерине || от лица гостя

Гость: Гость:

Чуть ли не сразу по восшествии на престол Елизавета Петровна назначила себе приемником сына своей сестры Анны Голштинского принца Карла Петра Ульриха, который после обращения в православие стал называться Петром Федоровичем. И нашла ему невесту - принцессу Ангальт- Цербстскую Софию Августу, которая отличалась умом, образованностью и красотой. После обращения в православие она стала именоваться Екатериной Алексеевной. В 1745 году, когда наследнику исполнилось 16 лет, состоялось их бракосочетание. Празднества длились 10 дней и отличались большой торжественностью. Императрица Елизавета Петровна скончалась в день Рождества Христова в 1761 году, так и не успев въехать в Зимний дворец, перестроенный для нее Растрелли. На престол взошел ее племянник Петр Федорович, император Петр III. В апреле 1762 году он с супругой великой княжной Екатериной Алексеевной въехал во дворец. Но царствование его продолжалось меньше года. Император не скрывал своей симпатии к прусскому императору Фридриху II, после восшествия на престол вернул ему отвоеванные у него русскими войсками земли, сведя, таким образом, на нет завоевания русской армии в течение четырех лет кровопролитной войны. Его заставили подписать отречение от престола и держали под стражей в Ропшинском дворце. Через несколько дней он был убит - расследование не роизводилось. желаю успеха)