Доклад Печка России 3 класс

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Русская печь — печь особой конструкции, встречается чаще всего в России (возможно, придумана в России). Русскую печь можно по праву считать гордостью русского народа. Основная ее особенность - сводчатая камера - горнило, которое разогревается до 200°. Это как раз та температура, которая требуется для выпечки хлеба. Разогретое горнило часами хранит тепло, в нем можно томить молоко, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое. Вкус пищи, приготовленной в русской печи, удивителен и несравним ни с чем, тут русская печь вне конкуренции!Русская печь топится дровами (берёза, осина, липа, сосна, ель и другие породы), а также отходами производств деревообработки (щепа, горбыль, корьё, брак производства). Осиной топить русскую печь плохо, так как расход дров раза в два выше, чем при топке другими породами (осина — не горит без керосина).Русская печь массивна и долго сохраняет тепло. В такой печи несколько (обычно две) заслонок для дыма. Дым идет по сложному лабиринту ходов, прогревая множество кирпичей. Обязательно наличие борова (выкладывается из кирпича на чердаке, иногда в нём делается камера для копчения), иначе печь будет быстрее остывать.В ней можно мыться, то есть внутрь печи свободно пролезает взрослый человек. (Во время Великой отечественной войны некоторые люди спасались от облав фашистов, залезая внутрь печи). При помощи разогрева тела внутри печи, на Руси изгоняли хворь, например, простудные заболевания. На такой печи можно спать.Невозможно не упомянуть о том, что русская печь используется и для приготовления пищи. В ней можно готовить очень вкусную еду, например, печь блины или пироги. Каша или блины, приготовленные в такой печи, отличаются по вкусу от той же еды, приготовленной однонаправленным подогреванием (на плите). Процесс приготовления пищи в русской печи можно назвать «томлением» — длительное время держится равномерное температурное поле. Поэтому некоторые блюда с той же вкусовой гаммой невозможно приготовить в других условиях, например, топленое молоко, перловая каша с грибами, жаренные в сметане грибы или картошка и многое другое. Хлеб закладывают в печь и достают из нее при помощи специальной деревянной лопаты на длинном черенке. Чугунки, например, с супом или молоком, достаются при помощи ухвата — металлической полукруглой рогатки на длинной рукоятке.Обычно русская печь находится в центре избы. Строитель печи называется печником. Хорошие печники всегда пользуются почетом и уважением среди населения, т. к. плохо сложенную печь иногда очень трудно починить (перебрать), плохая печь дымит и плохо хранит тепло (что требует перерасхода дров). Тот, кто топит печь, называется истопником.