Доклад саблезубый тигр
Биология
Доклад саблезубый тигр
Ответ(ы):
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Саблезубый тигр, или, по-латыни, махайрод, - род вымерших млекопитающих семейства кошачьих, отличительной особенностью которых были внушительные верхние клыки, которые грозно торчали наружу, даже когда пасть зверя была закрыта. Эти длинные изогнутые зубы у некоторых видов достигали в длину 20 см. Клыки напоминали кинжалообразные лезвия, отчего у ученых и возникла ассоциация с саблями. Правда, непонятно почему саблезубым стал именно тигр: с этим полосатым красавцем махайроды не имели ничего общего. Ни окраской, ни образом жизни они не походили на тигров. Но так удачно прижившееся название трудно искоренить, поэтому мы тоже не раз будем к нему обращаться.
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