Доклат о яблоне целый о главном

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Яблоня - дерево семейства розоцветных. Род яблони насчитывает свыше 25 видов. Яблоня - зимостойкое дерево, выдерживает до -42 градусов С. Плоды содержат вещества с антисептическими и противовоспалительными свойствами. Созревшие плоды включают в состав сахара, витамины, пектиновые вещества, аминокислоты, флавоноиды, органические кислоты, дубильные и красящие вещества, каротин, минеральные соли. Биологически активные вещества нормализуют процессы, которые протекают в организме человека. Плоды яблони употребляются в свежем виде и в виде сухофруктов, пригодны для различных видов переработки: получения соков, приготовления варенья, джемов, повидла, компотов.