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Допешите рассказ ,,Петька на даче,,
Литература
Допешите рассказ ,,Петька на даче,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бегал и прыгал.Любил играть со свой собакой Жучкой и с кошечкой Лиза.
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