Дописать уравнение С+О2- ;

Химия
Дописать уравнение С+О2- ;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
C+O2=CO2 это горение углерода
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