Допиши имена прелагательные - антонимв и сущ к ним чес..ный. у..кий . бли..кий. прекра??н..ный. ус...ный прелес..ный
Русский язык
Допиши имена прелагательные - антонимв и сущ к ним чес..ный. у..кий . бли..кий. прекра??н..ный. ус...ный прелес..ный
Ответ(ы):
Гость:
Честный-лживый, Узкий-широкий, близкий-далёкий, прекрасный-ужасный, устный-письменный, прелестный-безобразный.
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