Допишите правую или левую часть уравнения химических реакций 1)...+...-gt;mgcl2+h2 2)lioh+so3-gt;
Химия
Допишите правую или левую часть уравнения химических реакций 1)...+...-gt;mgcl2+h2 2)lioh+so3-gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCl + Mg = MgCl2 + H2 2LiOH + SO3 = Li2SO4 + H2О
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