Какое утверждение является неверным? 1) Причастие- самастоятельная часть речи 2) Причастие обозначает проявляющийся во времени признак действия 3) причастие в единственном и множественном числе изменяется по падежам и родам ...

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ПРИЧАСТИЕ-САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЧИ ИЛИ (ОСОБАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА)ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА ПО ДЕЙСТВИЮ ОБЪУДЕНЯЮЩАЯ В СЕБЕ СВОЙСТВА ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО И ГЛАГОЛА И ОТВЕЧАЮЩАЯ НА ВОПРОСЫ КАКОЙ КАКАЯ КАКОЕ ЧТО ДЕЛАЮЩИЙ ЧТО СДЕЛАВШИЙ