Какое утверждение является неверным? 1) Причастие- самастоятельная часть речи 2) Причастие обозначает проявляющийся во времени признак действия 3) причастие в единственном и множественном числе изменяется по падежам и родам ...
Русский язык
Какое утверждение является неверным? 1) Причастие- самастоятельная часть речи 2) Причастие обозначает проявляющийся во времени признак действия 3) причастие в единственном и множественном числе изменяется по падежам и родам 4) В предложении причастие обычно бывает определением, реже - сказуемым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРИЧАСТИЕ-САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЧИ ИЛИ (ОСОБАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА)ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА ПО ДЕЙСТВИЮ ОБЪУДЕНЯЮЩАЯ В СЕБЕ СВОЙСТВА ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО И ГЛАГОЛА И ОТВЕЧАЮЩАЯ НА ВОПРОСЫ КАКОЙ КАКАЯ КАКОЕ ЧТО ДЕЛАЮЩИЙ ЧТО СДЕЛАВШИЙ
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