Допишите уравнения реакция , подберите коэфициенты и составте ионное уравнения : 1)KOH + Al(OH)3= 2)FeCO3+HCl= 3)Ca(OH)+HNO3=
Химия
Допишите уравнения реакция , подберите коэфициенты и составте ионное уравнения : 1)KOH + Al(OH)3= 2)FeCO3+HCl= 3)Ca(OH)+HNO3=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KOH + Al(OH)3=K{AI(OH)4} FeCO3+2HCl=FeCl2+CO2+H2O Fe 2+ + CO3 2- + 2H+ + 2Cl-=Fe 2+ + 2Cl- + CO2 + H2O CO3 2- + 2H +=CO2+H2O Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O Ca 2+ + 2OH- + 2H+ + 2NO3-=Ca2+ + 2NO3-+ H2O H+ + OH-=H2O
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