Допишите вводя приложения. С полученными сочетаниями слов составте предложения. За рекой........, роман........., теплоход......, на старших газеты.........., в рассказе......, на космадроме...., в кафе........,
Русский язык
Допишите вводя приложения. С полученными сочетаниями слов составте предложения. За рекой........, роман........., теплоход......, на старших газеты.........., в рассказе......, на космадроме...., в кафе........,
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
Помогите пожалуйста дам много баллов срочно нужно надо написать сочинение по кар??ине Ф. Решетникова
Русский язык
Математика
Автобусе ехало сначала 29 пассажиров потом на каждой остановке выходили три челов??ка погибли 7 человек сколько пассажиров ехали в автобусе между 3...
Английский язык