Допишите вводя приложения. С полученными сочетаниями слов составте предложения. За рекой........, роман........., теплоход......, на старших газеты.........., в рассказе......, на космадроме...., в кафе........,

Русский язык

Допишите вводя приложения. С полученными сочетаниями слов составте предложения. За рекой........, роман........., теплоход......, на старших газеты.........., в рассказе......, на космадроме...., в кафе........,

Автор: Гость