Дополни каждую группу примерами домашних животных вашего края.1)млекопитающие,2)п??ицы,3)рыбы,4)насекомые

Окружающий мир
Дополни каждую группу примерами домашних животных вашего края.1)млекопитающие,2)п??ицы,3)рыбы,4)насекомые
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Гость:
Акулы ,киты,дельфины орлы,воробьи,сороки окунь,килька,щука пчелы ,осы ,шмели
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