ДОПОЛНИ ВЫВОД безударный гласный в суфексе слова можно проверить с помощью друг??х слов, в которых...
Русский язык
ДОПОЛНИ ВЫВОД безударный гласный в суфексе слова можно проверить с помощью друг??х слов, в которых...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безударные гласные в суффиксе слова можно проверить с помощью других слов,в которых однокоренные слова пишутся под ударением!
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