Между какими соседними натуральными числами находится дробь 4,9? ...lt;4,9lt;...
Математика
Между какими соседними натуральными числами находится дробь 4,9? ...lt;4,9lt;...
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4 и 5 ______________
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