Типы листьев, их жилкования и листорасположение у тюльпана
Биология
Типы листьев, их жилкования и листорасположение у тюльпана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуговое жилкование.Листья простые.Листорасположение очередное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сторона квадрата равна 3 дм.Найди площадь этого квадрата в квадратных сантиметрах.Помогите пожайлуста.
Геометрия
У подобных треугольников АВС и А1В1С1 А = 60 о(градусов) , АВ = 12 см, ВС = 10 см, В1С1 = 15 см. Чему равны угол А1 и сторона А1В1?
Русский язык
Есть ли в предложение однородные члены какие они. Предложение На рябине и клене снегири сидят часами