морфемный разбор слова платы,русские,их. плииизз срочно
Русский язык
морфемный разбор слова платы,русские,их. плииизз срочно
Ответ(ы) на вопрос:
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Платы: корень-плат,окончание-ы,основа слова-плат,бессуффиксальный способ образования Русские: корень-рус,суффикс-ск,окончание-ие,основа слова-русск,суффиксальный способ образования
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