Помогите пожалуйста очень срочно надо!!!! Две вершины равностороннего треугольника АВС имеют координаты А(– 3; 7) и В(– 12; 5). Определите площадь четырех таких треугольников.
Математика
Помогите пожалуйста очень срочно надо!!!! Две вершины равностороннего треугольника АВС имеют координаты А(– 3; 7) и В(– 12; 5). Определите площадь четырех таких треугольников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(– 3; 7) и В(– 12; 5). Находим длину одной стороны треугольника: а =√(-12-(-3))² + (5-7)²) = √(81 + 4) = √85. Площадь равностороннего треугольника: S=a²√3/4 = 85*√3/4. Площадь четырёх таких треугольников равна: 4S = 4*(85*√3/4) = 85*√3.
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