Помогите пожалуйста очень срочно надо!!!! Две вершины равностороннего треугольника АВС имеют координаты А(– 3; 7) и В(– 12; 5). Определите площадь четырех таких треугольников.

Математика

Помогите пожалуйста очень срочно надо!!!! Две вершины равностороннего треугольника АВС имеют координаты А(– 3; 7) и В(– 12; 5). Определите площадь четырех таких треугольников.

Автор: Гость