Дополните предложение:Дельта Нила стала родиной одной из древнейших цивилизаций в мире,потому что......
История
Дополните предложение:Дельта Нила стала родиной одной из древнейших цивилизаций в мире,потому что......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это район где можно заниматься земледелием.
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Математика
На первой полке стояло в 4 раза больше книг,чем на второй.Это на 12 книг больше,чем н?? второй полке.Сколько книг стояло на каждой полке?