Дополните предложение:Дельта Нила стала родиной одной из древнейших цивилизаций в мире,потому что......

История
Дополните предложение:Дельта Нила стала родиной одной из древнейших цивилизаций в мире,потому что......
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это район где можно заниматься земледелием.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Скажите слова в которых значима буква ё или е. Например : мел-мёл, небо-нёбо
Ответить
Математика
546:_=1(ост)как решить пример
Ответить
Математика
На первой полке стояло в 4 раза больше книг,чем на второй.Это на 12 книг больше,чем н?? второй полке.Сколько книг стояло на каждой полке?
Ответить
Другие предметы
Пожалуйста напишите правила безопасности (действия)при взрыве террористов
Ответить
История
Как вы думаете, что привлекло великого русского писателя в исламском вероучении!!!!
Ответить