Как вы думаете, что привлекло великого русского писателя в исламском вероучении!!!!

История
Как вы думаете, что привлекло великого русского писателя в исламском вероучении!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Сложный вопрос,мне кажется,что его привлекла культура Ислама
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