Как вы думаете, что привлекло великого русского писателя в исламском вероучении!!!!
История
Как вы думаете, что привлекло великого русского писателя в исламском вероучении!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложный вопрос,мне кажется,что его привлекла культура Ислама
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите предложение , где есть субстантивированное причастие, т.е. причастие, перешедшее в существительное. А) Вдали по-прежнему машет крыльями мел...
Русский язык
Литература
Қазақ тiлi