Алғашқы қар туралы әңгіме
Қазақ тiлi
Алғашқы қар туралы әңгіме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мине алгашкы карда жауды .Айналанын бари аппак туске енди.Кун. суып жануарлардын барлыгы терен уйкыга енди адамдар жылы киіне бастады кыста турли турли. ойындар ойнауга болады мысалы кар атысу сырганау тагы сол сиякты ойындар ойналады мен кыс мезгилин жаксы корем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Первый бегун пробежал нормативное расстояние расстояние со скоростью 8м/с за 2,5 с ?? второй пробежал этот же нармотив за 10 секунд. Определите ско...
Русский язык