Алғашқы қар туралы әңгіме

Қазақ тiлi
Алғашқы қар туралы әңгіме
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мине алгашкы карда жауды .Айналанын бари аппак туске енди.Кун. суып жануарлардын барлыгы терен уйкыга енди адамдар жылы киіне бастады кыста турли турли. ойындар ойнауга болады мысалы кар атысу сырганау тагы сол сиякты ойындар ойналады мен кыс мезгилин жаксы корем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста решите номера 325,326. как можно подробнее
Ответить
Физика
Первый бегун пробежал нормативное расстояние расстояние со скоростью 8м/с за 2,5 с ?? второй пробежал этот же нармотив за 10 секунд. Определите ско...
Ответить
Математика
Помогите решить: а) 3/2+7/14 б)8/7-9/12 в) 11/3-50/25+1/20
Ответить
Русский язык
Помогите сжать текст пж
Ответить
Геометрия
Одна сторона треугольника на 27 см больше второй и в 2 раза больше третий . найдите стороны треугольника ,если его периметр равен 163
Ответить